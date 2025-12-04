Borsa günü düşüşle tamamladı

Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.918,51 puandan kapatarak yüzde 1,07 değer kaybetti. Bankacılık sektörü yüzde 3,30, holding sektörü ise yüzde 0,37 düşüş yaşadı. Madencilik sektörü en fazla kazanç sağlarken, finansal kiralama en çok kaybettiren sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 129,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,30, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,48 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 8,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 11.077,70 seviyesini görmesinin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışlarla günü 11.000 seviyesinin altında negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, kasım ayında TÜFE bazında 0,07 puan azalarak 71,79 seviyesine geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Kasım ile biten haftada 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, aynı dönemde 183 milyar 242 milyon dolara çıktı.

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) ise geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
