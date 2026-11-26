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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,38 puan artarak 10.743,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 116,73 puan ve yüzde 1,10 artışla 10.772,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.738,61 puanı, en yüksek 10.916,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazanarak 10.743,11 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 89,64 puan ve yüzde 0,67 artışla 13.453,63 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,71, mali endeks yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 16'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 578 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 3 bin 578 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi yüzde 40,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,5512, satışta 50,7537 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,5177, satışta 50,7201 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3112 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise yüzde 1,5 artışla 96 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA