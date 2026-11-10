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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 kayıpla 11.661,86 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 141,9 milyar lira olurken sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 5,31 ile iletişim, en fazla kaybettiren yüzde 3,94 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,31 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,94 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekim ayı enflasyonunun tahminleri aşmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri ve dolardaki yükselişin risk iştahını baskılamasıyla karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde çekirdek TÜFE de yüzde 0,3 artışla yüzde 0,2'lik beklentiyi aştı.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da enflasyon, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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