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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 artışla 12.899,35 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 748 bin lira oldu; endekse dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 33'ü geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,02 puan artarak 12.899,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,76 puan ve yüzde 0,02 azalışla 12.885,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.840,20 puanı, en yüksek 12.996,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 6,57 puan ve yüzde 0,04 artışla 15.946,95 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,03, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,20 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaptı, 33'ü geriledi. SASA Polyester, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 276 dolar

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 276 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 748 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,7560, satışta 48,9514 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,7329, satışta 48,9282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1397, sterlin/dolar paritesi 1,3234 ve dolar/yen paritesi 157,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 106,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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