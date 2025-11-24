BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,84 puan azalarak 10.888,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,13 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.894,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.816,41 puanı, en yüksek 10.944,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 60,78 puan ve yüzde 0,51 azalışla 11.804,70 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 90,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 90,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 milyon 778 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,40 bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3379, satışta 42,5075 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2523, satışta 42,4216 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1522, sterlin/dolar paritesi 1,3083 ve dolar/yen paritesi 157,077 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 61,9 dolardan işlem görüyor.