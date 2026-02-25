Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 13.809,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira olurken, bankacılık ve holding endeksleri de negatif bir seyir izledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 240,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 240,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 175,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 3,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,28 ile turizm, en çok değer kaybeden ise yüzde 8,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesinde pozitif bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamlarken, endekste meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

