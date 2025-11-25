Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda 30,85 puan azalarak 10.857,17 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre değer kaybeden endeks, gün içinde en yüksek 10.998,20 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, güne 40,21 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.928,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.832,82 puanı, en yüksek 10.998,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.798,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,34 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 128 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 128 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,03 artışla 5 milyon 780 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,36 bileşik getirisi yüzde 39,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3372, satışta 42,5068 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3379, satışta 42,5075 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3185 ve dolar/yen paritesi 156,035 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,7 azalışla 61,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
