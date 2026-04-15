Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 50,14 puan artarak 14.252,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,96 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.181,58 puanı, en yüksek 14.314,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 41,46 puan ve yüzde 0,25 artışla 16.366,26 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,38 ve mali endeks yüzde 0,15 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 30'u geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Türkiye Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 808 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 808 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 918 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,93, bileşik getirisi yüzde 40,35 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,6368, satışta 44,8157 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6161, satışta 44,7949 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1801, sterlin/dolar paritesi 1,3573 ve dolar/yen paritesi 158,981 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 93 dolardan işlem görüyor.