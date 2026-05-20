Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,53 puan azalarak 14.012,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,51 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.009,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.856,12 puanı, en yüksek 14.089,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 12,71 puan ve yüzde 0,08 azalışla 15.981,26 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,85, mali endeks yüzde 0,92 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi ve 4 tanesi yatay seyretti. Akbank, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ile Aselsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 525 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 525 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 6 milyon 595 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45.4771, satışta 45.6593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4159, satışta 45,5979 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3425 ve dolar/yen paritesi 158,911 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,66 düşüşle 103,6 dolardan işlem görüyor.