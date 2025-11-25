Haberler

BIST 100 Endeksi Günü 10.857,17 Puanla Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan kapandı. Bankacılık endeksi kazanç sağlamışken, holding endeksi geriledi. Küresel piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 10.857,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 155,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile finansal kiralma faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda ABD-Çin ilişkileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi ise 11.000 seviyesini test etmesinin ardından gelen satışlarla günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri kasımda piyasa katılımcıları için yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 35,70 seviyesine, hanehalkı için yüzde 52,24'e geriledi.

Analistler, yarın Japonya'da öncü endeks, ABD'de Fed'in Bej Kitap raporu ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
Eşinin kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Minibüs şoförü, kendi eşinin sonu oldu
Kiralık katil mi tuttu? Güllü'nün kızı sessizliğini ilk kez bozdu

Güllü'nün ölümünde kiralık katil iddiası! En yakınındaki isim konuştu
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.