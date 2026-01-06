Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 321,78 puan artarak 12.023,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.732,40 puanı, en yüksek 12.032,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 374,01 puan ve yüzde 2,94 artışla 13.113,48 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,18, hizmetler endeksi yüzde 2,13, mali endeks yüzde 1,81 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 17'si geriledi 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 470 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 470 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,65 bileşik getirisi yüzde 36,47 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9362, satışta 43,1083 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9347, satışta 43,1068 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1686, sterlin/dolar paritesi 1,3496 ve dolar/yen paritesi 156,674 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 61,5 dolardan işlem görüyor.