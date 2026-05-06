Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün boyunca en düşük 14.625,69 puanı görüp en yüksek 15.043,57 puana çıkarak, önceki kapanışa göre yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 509,52 puan ve yüzde 3,06 artışla 17.146,72 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,75, mali endeks yüzde 2,72, sanayi endeksi yüzde 2,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 697 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 697 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92, bileşik getirisi yüzde 41,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1120, satışta 45,2928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1753, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 156,414 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 7,6 düşüşle 100,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
