Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gündeki artışla 11.269,51 puandan işlem görmeye başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de yükseliş kaydedildi, sektörler arasında en çok orman kağıt basım endeksi değer kazandı. Bugün Ödemeler Dengesi verileri yakından takip edilecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 11.269,51 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,85 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.269,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,29 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,74 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde risk iştahı toparlandı.

Yurt içinde, bugün, TCMB tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında İngiltere'de dış ticaret dengesi, sanayi üretimi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

