BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 1,66 Artışla Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,71 puan artarak 11.182,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.999,98 puanı, en yüksek 11.194,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 167,16 puan ve yüzde 1,37 değer kazanarak 12.361,93 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,97, sanayi endeksi yüzde 2,28, mali endeks yüzde 1,58 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 16'sı geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 684,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 684,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,44, bileşik getirisi yüzde 39,75 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2006, satışta 41,3657 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,2261, satışta 41,3913 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 146,552 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 67,9 dolardan işlem görüyor.