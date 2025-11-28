Haberler

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşle Kapandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 46,79 puan azalarak 10.898,70 puandan kapatırken, en düşük 10.879,60 puanı gördü. Altın fiyatları ve döviz kurları da uluslararası piyasalarda belirli seviyelerde işlem görmeye devam etti.

BIST 100 endeksi, güne 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, güne 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.879,60 puanı, en yüksek 10.953,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 29,34 puan ve yüzde 0,25 azalışla 11.911,70 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 71'i geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Gübretaş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 193,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 193,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5 milyon 785 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,48, bileşik getirisi yüzde 38,63 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3250, satışta 42,4946 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3328, satışta 42,5024 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1583, sterlin/dolar paritesi 1,3216 ve dolar/yen paritesi 156,273 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 62,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
