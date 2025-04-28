BIST 100 Endeksi Gün İçinde Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 125,58 puan azalarak 9.306,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,71 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.457,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.306,96 puanı, en yüksek 9.464,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 değer kaybıyla 9.306,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 113,15 puan ve yüzde 1,10 kayıpla 10.166,94 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 326 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 326 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 4 milyon 100 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,77, bileşik getirisi de yüzde 47,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,3396, satışta 38,4932 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,2188, satışta 38,3719 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 142,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 azalışla 64,5 dolardan işlem görüyor.