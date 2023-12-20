BİSİAD, Bilişim Sektörünün Başarılı Firmalarına Ödül Töreni Düzenledi

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) tarafından düzenlenen ödül töreninde, bilişim sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildi. Törende konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, bilişim sektörünün önemine vurgu yaparak, sektörün dinamiklerinin hızla değiştiğini ve teknolojik gelişmelerin toplumsal fayda için kullanılması gerektiğini belirtti.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) tarafından bilişim sektörünün başarılı firmaları için ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet'in 100. ve BİSİAD'ın 27. yılı nedeniyle BİSİAD tarafından kentteki bir salonda düzenlenen törende konuşan BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, pandemi sonrasında dünyanın çok değişik bir konuya evrildiğini söyledi.

Doğrul, bilişim sektörünün farkındalığını daha fazla artırmak zorunda olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kıymetli dijital çağın girişindeki en büyük sorunlardan birisi 'Yeşil Mutabakat'la dünyaya çizilen rolde bizim ön plana çıkmamızı sağlayan ama diğer taraftan bir tarafı öldürürken diğer tarafı yaşatan bir kurgu üzerine gelişmesi de biraz can sıkıcı. Bursa bilişimin önemini bütün durumlarda, oturumlarda anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bilişimin ve yazılımın olmadığı hiçbir endüstriyel alan, sosyal yaşamda artık hayat yok. Dolayısıyla bizler farkındalıklarımızı biraz daha arttırmak zorundayız."

Bu yıl teknoloji sınırlarını zorlamaya devam ettiklerini belirten Doğrul, "Yapay zeka, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi alanlarda gerçekleşen inovasyonlarla sektörümüzün dinamiklerini tamamen değiştirmekte olduğunu hep beraber gözlemledik. Bu hızlı değişimle birlikte sorumlulukların da artığını unutmamalıyız. Teknolojik gelişmeler sadece bir başarı değil, toplumsal fayda için olarak da bir araç olarak da kullanmak sorumluluğumuz bulunmaktadır." diye konuştu.

Doğrul, BİSİAD olarak sadece sektörün başarılarına odaklanmadıklarını başarıları toplum için değerli kılacak adımları atmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Programda başarılı olan bilişim sektörünün temsilcilerine ödüller verildi.