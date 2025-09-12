Biruni Üniversitesi'nden Görme Engelli Anneler İçin Yapay Zeka Destekli Emzirme Projesi

Biruni Üniversitesi, görme engelli annelerin emzirme oranını artırmak amacıyla yapay zeka destekli proje gerçekleştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aysu Yıldız Karaahmet tarafından geliştirilen projeyle, görme engelli annelerin daha bağımsız ve özgüvenli bir şekilde bebeklerini emzirmesi amaçlanıyor.

Görme engelli anneler için yapay zeka destekli emzirme sistemi projesi, TÜBİTAK ARDEB 1005 programı kapsamında destek almaya da hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaahmet, Türkiye'de emzirme oranlarının hala istenen düzeyde olmadığını, görme engelli annelerin ise bu süreçte daha büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Görme engelli annelere yönelik teknolojik yönden fazla gelişme yaşanmadığına değinen Karaahmet, şöyle devam etti:

"Literatürde bu annelere özel bir destek sistemi bulunmuyor. Bu boşluğu doldurmak için teknolojiyi sağlık alanıyla birleştirdik. Bugüne kadar yapay zeka daha çok tanı ve tedavide kullanıldı. Biz ilk kez, bu teknolojiyi görme engelli annelerin günlük yaşam pratiklerine entegre ediyoruz. Böylece bakım desteği sağlarken erişilebilir sağlık teknolojileri alanında da yenilikçi bir çözüm sunuyoruz."

Karaahmet, bu projede, makine öğrenmesi tabanlı görüntü işleme modeliyle anne ve bebek pozisyonlarının analiz edildiğini, sistemin annelere gerçek zamanlı sesli geri bildirim sağladığını aktardı.

Proje kapsamında kullanılan "Mediapipe" tabanlı algoritmanın, annenin pozisyonu ve bebeğin yüz hareketlerini analiz ederek emme, yutma, uyuma gibi durumları algıladığına değinen Karaahmet, "Sistem, 'bebek doğru emiyor.' veya 'bebek uyudu.' gibi sesli bildirimlerle anneye yönlendirme yapıyor. Böylece annelerin emzirme başarısı ve öz yeterlilikleri artıyor, bebeklerin sağlıklı beslenmesi destekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Toplum sağlığına katkı sağlayacak"

Karaahmet, emzirme sürecini kendi başına yönetebilen bir annenin hem psikolojik sağlığının hem de bebeğiyle bağının daha güçlü olacağını, bu durumun uzun vadede toplum sağlığına ve fırsat eşitliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

TÜBİTAK desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu aktaran Karaahmet, şunları kaydetti:

"Bu destek sayesinde, hem donanım hem de yazılım geliştirmeyi mümkün hale getirdik. Ayrıca ulusal teknoloji altyapımıza katkı sunmayı da hedefliyoruz. Proje, bilimsel bir çalışmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk. Görme engelli annelerin hayatına dokunacak, onların bağımsızlıklarını ve annelik deneyimlerini güçlendirecek bir model geliştirmekten mutluluk duyuyorum."