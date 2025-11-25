Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanımında yaşanan bir mağduriyet, yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Bir kadın, 16 TL'lik HGS borcunun zamanla 1.600 TL'ye, ardından cezalarla birlikte 30 bin TL seviyesine çıktığını belirterek yaşadığı durumu sert sözlerle eleştirdi.

"İNSAN BİR ARAR, BİR MESAJ ATAR"

Kadın, kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirterek "İnsan bir arar, bir mesaj atar, bir bilgilendirir. Bu nasıl borç, bu nasıl faiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Videonun yorum bölümünde benzer durumlar yaşayan birçok kullanıcı deneyimlerini paylaştı.

Yorumlardan bazıları şöyle:

Aynı olay benim de Niğde–Ankara yolunda başıma geldi. 560 TL geçiş ücretini 6.300 TL olarak ödedim.

350 TL'lik geçiş cezası için 14 bin lira ödedim, icralık oldum.

Maalesef aynı şekilde ben de dolandırıldım.

HGS hesabında paran olsa bile sistem parayı almıyor, hiçbir bildirim yok. Günler sonra kocaman bir borç çıkıyor.

Son dönemde artan HGS ceza ve faiz yükleri, birçok kullanıcı tarafından iletişim eksikliği ve sistemsel sorunlar gerekçesiyle eleştiriliyor.