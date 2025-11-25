Haberler

Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu

Birileri vatandaşı isyan ettiren bu haksızlığa son versin: 16 TL'lik borcu 30 bin TL oldu
Bir kadın, 16 TL'lik HGS borcunun faiz ve cezalarla birlikte 30 bin TL'ye çıkmasına tepki göstererek bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Videosu kısa sürede gündem olurken birçok kullanıcı da benzer şekilde küçük geçiş ücretlerinin habersizce büyük cezalara dönüştüğünü belirterek şikâyetlerini paylaştı.

  • Bir kadının 16 TL'lik HGS borcu cezalarla birlikte 30 bin TL'ye yükseldi.
  • HGS kullanıcıları borç artışlarına ilişkin bildirim almadıklarını belirtiyor.
  • HGS ceza ve faiz yükleri iletişim eksikliği ve sistemsel sorunlar nedeniyle eleştiriliyor.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanımında yaşanan bir mağduriyet, yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Bir kadın, 16 TL'lik HGS borcunun zamanla 1.600 TL'ye, ardından cezalarla birlikte 30 bin TL seviyesine çıktığını belirterek yaşadığı durumu sert sözlerle eleştirdi.

"İNSAN BİR ARAR, BİR MESAJ ATAR"

Kadın, kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirterek "İnsan bir arar, bir mesaj atar, bir bilgilendirir. Bu nasıl borç, bu nasıl faiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Videonun yorum bölümünde benzer durumlar yaşayan birçok kullanıcı deneyimlerini paylaştı.

Yorumlardan bazıları şöyle:

  • Aynı olay benim de Niğde–Ankara yolunda başıma geldi. 560 TL geçiş ücretini 6.300 TL olarak ödedim.
  • 350 TL'lik geçiş cezası için 14 bin lira ödedim, icralık oldum.
  • Maalesef aynı şekilde ben de dolandırıldım.
  • HGS hesabında paran olsa bile sistem parayı almıyor, hiçbir bildirim yok. Günler sonra kocaman bir borç çıkıyor.

Son dönemde artan HGS ceza ve faiz yükleri, birçok kullanıcı tarafından iletişim eksikliği ve sistemsel sorunlar gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOsman Torun:

Zamanında öde sende. Burada gizli saklı bir iş yok. O otoyolu yöneten firmanın şartları, tahsilat,bedeli, yöntemi belli zaten. Sonra da ağlarsınız böyle. Bende geçiyorum 15 gün içinde ödüyorum bakiyem yoksa bile

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKübra Pelin:

Kübra Pelin:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

sistem yolmak üzerine kuruldu para toplamak gibi savaş var ve bu hükümetin adaletsizce işleyişi devam eder sıra sana gelmeden anlamazsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

eski bir atasözü geldi aklıma GAVUR EZİYETİ ETME

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Aman rantçı işletmeci mağdur olmasın olmazda zaten çünkü araç geçsin geçmesin rantcinin garanti parasını saglayanlar var yap işlet devret ayaklılarıni yutan çoklar var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

