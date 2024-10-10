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Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti

Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
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İtalya ve İspanya'nın büyük liglerinde futbol kulüpleri bulunan 777 Partners firması küresel ekonomik krize daha fazla dayanamayıp iflas etti. Birkaç ay önce Everton'ı satın almaya çalışan ABD merkezli şirketin 40 milyon dolarlık kredi ile ayakta durduğu öğrenilirken sahibi olduğu kulüplerin durumu belirsizliğini koruyor.

777 Partners'ın iflas etmesinin ardından bünyesinde bulunan kulüpler yeni alıcı arayışına girdi. ABD merkezli 777 Partners, birkaç ay önce Premier Lig takımı Everton'ı satın almaya çalışmış, ancak firma üzerindeki soru işaretleri bu süreci engellemişti.

ENDİŞELER RESMİYET KAZANDI

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Londra Yüksek Mahkemesi'nin 777 Partners için iflas kararı vermesiyle bu endişeler resmiyet kazandı.

GENOA, STANDARD LİEGE...

777 Partners, birçok farklı ülkedeki futbol kulüplerini de elinde bulunduruyor. 2015 yılında kurulan şirket, İtalya'da Genoa CFC, Belçika'da Standard Liège, Fransa'da Red Star FC, Brezilya'da CR Vasco da Gama ve Almanya'da Hertha BSC gibi birçok futbol kulübünü satın aldı. Ayrıca İspanya'daki Sevilla FC ve Avustralya'daki Melbourne Victory FC'de azınlık hissedarlığı bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İspanya Ekonomi Finans İtalya Futbol Dünya Spor

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