JTİ ve BAT'ın ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 5 TL'lik zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu

Son dönemde peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz hafta BAT ve JTI gruplarına ait sigaralara zam gelmişti. BAT grubundaki zam 4 ila 6 TL arasında değişirken, JTI grubundaki fiyat artışı paket başına 5'er TL olmuştu. Bugün itibarıyla bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Philip Morris grubuna gelen zam ise paket başına 5'er TL oldu. Yeni tarife 7 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli olacak.

EN PAHALI SİGARA 58 TL OLDU

Gelen zammın ardındanPhilip Morris grubunda en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.