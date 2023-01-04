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Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması

Ekonomi Haberleri

Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması

TİCARET Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

Bakan Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Muş Türkiye Aralık Migros Ekonomi Haberler

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