Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas eden Garip Tavukçuluk’un “Lades” markası, 42 milyon 395 bin TL bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Tavukçuluk sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar konkordato ve iflas haberleriyle derinleşirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Adana merkezli Garip Tavukçuluk’a ait “Lades” markası icra yoluyla satışa çıkarıldı.

BİR DÖNEMİN İHRACAT ŞAMPİYONUYDU 

40 yıllık geçmişe sahip ve bir dönem Adana’nın ihracat şampiyonu olarak öne çıkan Garip Tavukçuluk, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 2019 yılında konkordato ilan etti. Sürecin ardından şirket iflas etti.

42 MİLYON TL’LİK SATIŞ

Adana 1. Genel İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre, farklı tarihlerde tescil edilen ve çeşitli emtiaları kapsayan “Lades” markasına ait tüm haklar açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Markanın toplam muhammen bedeli 42 milyon 395 bin TL olarak belirlendi. Sektörde yaşanan daralma ve artan maliyetlerin etkisiyle benzer gelişmelerin yaşanabileceği ifade edilirken, satış süreci yakından takip ediliyor.

