Bir çiftçi, arazisinde 150 tondan fazla altın buldu

Fransa'da Michel Dupont adında bir çiftçinin arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro (yaklaşık 174,8 milyar lira) değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu. Olay yerine gelen jeologların incelemesinde söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

4 milyar avro değerinde olduğu düşünülen altın yatağının ülkede son yıllardaki en büyük altın keşfi olduğu belirtiliyor. Resmi makamlar, bölgede doğanın korunması amacıyla araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'un arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanda. Ekonomistler altın yatağının yüzlerce kişiye istihdam sağlayıp bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini belirtiyor. Çevre savunucularıysa böyle bir faaliyetin doğaya olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.