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Bir çiftçi, arazisinde 150 tondan fazla altın buldu

Bir çiftçi, arazisinde 150 tondan fazla altın buldu
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Haberler
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Fransa'da Michel Dupont adındaki çiftçi, eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Çiftçi Dupont, çalışmaları sırasında arazisinde 150 tondan fazla altın buldu. Bulunan altının ekonomik değerinin yaklaşık 4 milyar avro olduğu bildirildi.

Fransa'da Michel Dupont adında bir çiftçinin arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro (yaklaşık 174,8 milyar lira) değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın bulundu.

Fransız basınındaki haberlere göre Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu. Olay yerine gelen jeologların incelemesinde söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

4 milyar avro değerinde olduğu düşünülen altın yatağının ülkede son yıllardaki en büyük altın keşfi olduğu belirtiliyor. Resmi makamlar, bölgede doğanın korunması amacıyla araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'un arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanda. Ekonomistler altın yatağının yüzlerce kişiye istihdam sağlayıp bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini belirtiyor. Çevre savunucularıysa böyle bir faaliyetin doğaya olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Acaba ordada devlet elinden alıyormu Burda olsa şimdi çoktan çökmüştü üzerine malın

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

arazi benim olsa kimseye farkettirmeden altını çıkarırdım sömürgeci fransaya birin üçünü verirdim

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Altının a sı olsa önce rezerv alanı sonra kamulaştırma anında f35 yetişemez hızına çıkacak kanunun

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