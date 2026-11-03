BioNTech üçüncü çeyrekte 184,5 milyon avro net karla gelir hedefini yükseltti

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yılın üçüncü çeyreğinde yeniden karlılığa geçerek yıl sonu gelir hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

BioNTech'in temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosu açıklandı. Buna göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde 28,7 milyon avro net zarar eden şirket, bu yılın temmuz-eylül döneminde 184,5 milyon avro net kar açıkladı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,12 avro olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 0,73 avroya çıktı.

Şirketin yeniden karlılığa dönmesinde, geçen yıl bilançoyu önemli ölçüde baskılayan dava ve hukuki ihtilaflara yönelik tek seferlik yüklü harcamaların bu yıl ortadan kalkması ana etken oldu.

Kovid-19 aşılarına yönelik küresel talebin öngörüler doğrultusunda azalmaya devam etmesiyle, şirketin çeyreklik gelirleri geçen yılın aynı dönemindeki 1,52 milyar avro seviyesinden 1,29 milyar avroya geriledi.

Gelir beklentisinde yukarı yönlü revize

Gelirlerde yaşanan daralmaya rağmen BioNTech yönetimi, 2026 yılının tamamına ilişkin finansal beklentilerini güncelledi.

Daha önce en az 1,6 milyar avro olarak tahmin edilen yıl sonu gelir beklentisinin alt sınırı 1,7 milyar avroya çıkarıldı.

Şirket, tüm yıl için toplam gelir hedef aralığını 1,7 milyar ila 1,9 milyar avro olarak revize etti.

Kovid-19 pazarının küçülmesiyle birlikte bu alana olan bağımlılığını azaltmak isteyen BioNTech, kanser ilacı üreticisi olma yolundaki stratejik dönüşümünü hızlandırdığını da bildirdi.

Ürün portföyünü çeşitlendirmeyi planlayan şirket, 2030 yılına kadar onkoloji alanında birden fazla ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bu stratejik dönüşüm planları ve klinik çalışmalar doğrultusunda, şirketin AR-GE harcamaları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış göstererek 564,8 milyon avrodan 748,1 milyon avroya çıktı.

Kaynak: AA