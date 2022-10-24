Bingöl haberleri... Genç araçların fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Sahibinden.com'da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex eylül vasıta raporu yayımlandı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında gözlemlenen düşüş eylül ayında da devam etti. Model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında eylül ayında da düşüş yaşandı ve son iki aylık dönemde toplam düşüş yüzde 2 oldu.

Sahibindex vasıta raporuna göre genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. İlandan kaldırılan araçlar içerisinde, 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin tüm kategori içindeki payı, eylülde yüzde 24,6'dan yüzde 26,6'ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise yüzde 75,4'ten yüzde 73,4'e düştü.

Ayın en çok ilan verilen kategorisi Otomobil oldu. Sıralama; Minivan, Panelvan, Motosiklet, Arazi SUV Pick-up ve Ticari Araçlar kategorisi ile devam etti.

Marka Model sıralamasının lideri Renault Clio oldu. Clio'yu Volkswagen Passat, Renault Megane, Opel Astra ve Ford Focus takip etti. Arazi SUV Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

Ağustos ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanların yüzde 29'unu yüz bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu.

250.0001- 500.000 TL aralığı yüzde 39 ile en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.