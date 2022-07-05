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Bingöl'de menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bingöl'de menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılmaya başlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yaklaşık 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmaya başlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yaklaşık 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmaya başlandı.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerince, Genç ilçesine bağlı Ericek Köyündeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen yaklaşık 2 bin yabani menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmaya başlandı. Yapılan aşı çalışmasıyla bölgede fıstığın önemli bir gelir kapısı olması hedefleniyor.

Aşılama çalışmalarını inceleyen İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "Servi bölgemiz, iklim münasebetiyle fıstık yetiştiriciliği için oldukça müsait bir coğrafya. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu coğrafyada fıstık yetiştiriciliği için daha önce deneme çalışmaları gerçekleştirdi ve oldukça başarılı sonuçlar aldı. Şimdide bu çalışmaları genele yayıp orman köylüsüne ciddi manada bir gelir kapısı oluşturuyorlar. Gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Konu hakkında bilgi veren Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, "Servi bölgemiz Ericek Köyü'nde 33 hektarlık alanda 2 bin adet menengiç ağacına fıstık aşılaması gerçekleşiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüz himayelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte Servi bölgemizde fıstık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak köylülerimize gelir olarak dönmesini amaçlıyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Bingöl Ericek Aşı Ekonomi Haberler

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