Bingöl Balında Hasat Sezonu Başladı

Bingöl Balında Hasat Sezonu Başladı
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Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan Bingöl balında hasat sezonu başladı. Arıcılar, Karlıova ilçesi Temeke Yaylası'nın eteklerinde kovanlarını açarak sağım yapıyor. Bu yıl rekoltenin 2 bin tonu aşması bekleniyor.

AVRUPA Birliği'nden bal kategorisinde coğrafi işaret alan ilk ürün olan Bingöl balında hasat sezonu başladı. Arıcılar, Karlıova ilçesi Temeke Yaylası'nın eteklerinde kovanlarını açarak sağım yapıyor.

Bingöl balı, 10 Temmuz 2024'te Avrupa Birliği Komisyonu Resmi Gazete'de yayımlanarak tescillendi ve Türkiye'nin AB tescilli 23'üncü ürünü olarak koruma altına alındı. Hasat sezonunun başlaması ile Karlıova ilçesindeki Temeke Yaylası'nın 2 bin 100 rakımlı eteklerinde arı yetiştiricileri, sağım çalışmalarına başladı. Geçen yıl bin 600 tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 2 bin tonu aşması bekleniyor.

'İYİ BİR HASAT BEKLİYORUZ'

Arıcılardan Mehdi Bingöl, 96 kovanla sağım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz petekleri siparişe göre süzme ve petek bal olarak ayırıyoruz. Balımız, dünyada ses getiren bir kaliteye sahip. Bu kalitenin temelinde keven ve kekik başta olmak üzere bitki çeşitliliği ve doğa zenginliği yatıyor. Bu yıl, kevenin rüzgar ve yağmurdan zarar görmemesi nedeniyle beklentimizi karşıladı ve iyi bir hasat bekliyoruz" dedi.

'VERİM ÇOK YÜKSEK DEĞİL AMA TATMİN EDİCİ'

Arıcılardan Muhammet Başak ise hakiki balda verimin sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Arılar, ilkbaharda uyanınca bakımını yapıyoruz. Geven ve kekik açtığında bal üretimi başlıyor. Arılar balı sırladıktan sonra sağım yapıyoruz ve hakiki bal olarak piyasaya sunuyoruz. Bingöl balının meşhur olmasının sebebi, zengin bitki örtüsüdür. Prolin, diyastaz ve HMF değerleri oldukça iyi. Bu yıl verim açısından çok yüksek olmasa da yine de tatmin edici. Hakiki bal çalıştığımız için yüksek verim alamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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