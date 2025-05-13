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BİM, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nü Kazandı

BİM, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nü Kazandı
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BİM, Happy Place to Work tarafından yapılan 'Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması' sonucunda 'Happy Workplace - Mutlu İşyeri Sertifikası' ve 'Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nü aldı. Şirket, çalışan memnuniyetine ve sürdürülebilir iş yeri kültürüne verdiği önemi vurguladı.

BİM, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması kapsamında 'Happy Workplace - Mutlu İşyeri Sertifikası' ve 'Happy Place to Work- Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nün sahibi oldu.

Happy Place to Work tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Çalışanların kurumlara duydukları güven, aidiyet ve mutluluğa odaklanan araştırma sonucuna göre şirket, 'Happy Workplace - Mutlu İşyeri Sertifikası' ve 'Happy Place to Work- Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Ödülü'nü aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu başarı BİM'in çalışan memnuniyetine verdiği önemin ve sürdürülebilir iş yeri kültürüne olan bağlılığın önemli bir göstergesi oldu. BİM, insan kaynağını en büyük değer olarak görmeye, çalışanların gelişimini ve mutluluğunu destekleyen uygulamalar geliştirmeye kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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