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Bilecik'te Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği Hasadı Başladı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 90 bin dekar alanda yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadı başladı. Çiftçi Kenan Yüce, dönümüne 350 kilo hasat aldıklarını belirtti. Bu yıl 18 bin ton üretim bekleniyor.

Bilecik'te yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadı başladı

Yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadını yapan çiftçi Kenan Yüce,

" Dönümüne 350 kilo hasat yaptık"

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine başta olmak üzere il genelinde 90 bin dekar alanda yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadı başladı.

Bilecik il genelinde Nisan ayının ilk haftasında 90 bin dekar alana yağlık ve çerezlik ayçiçeği ekimi yapılırken, bu yıl 18 bin ton üretim beklendi. Eylül ayında başlayan hasat havaların güzel gitmesiyle birlikte bu aya kadar devam edileceği söylendi. Bu yıl yağışlar düzensiz olunca rekolte dönümüne 350 kilo ürün çıkarken, üretimin en çok olduğu Gölpazarı ilçede toplamda 5 bin ton civarında hasat yapıldı.

" Dönümüne 350 kilo hasat yaptık"

Yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadını yapan çiftçi Kenan Yüce, "Tarım İl Müdürlüğünden destek alarak güzel bir sezon geçirdik. Dönümüne 350 kilo hasat yaptık. Bazı bölgelerde çiftçimiz bilinçsiz tarım yaptığından verim alamıyor. Bu konuda çiftçileri bilinçlendirerek, üretim konusunda bilgilendirmesi lazım. Bende biçerdöver var ben kendi hasadımı yaptım. Olmayanlar mağdur durumda. Ben nerden biçerdöver bulayım diyorlar. Ziraat Odası Başkanımız belirli biçer bulup, bunlara biçtirmesini rica ediyoruz. Devletimiz mahsulü ziyan oluyor" dedi.

Bilecik'te Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği Hasadı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Ekonomi

Gölpazarı Bilecik Ekonomi Güncel Tarım

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