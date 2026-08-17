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Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 99 Bini Aştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 281’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 281'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 631 adet artarak, 99 bin 281'e ulaştı.Bilecik'teki taşıtların 44 bin 485 adeti otomobil, 21 bin 324'ü motosiklet, 14 bin 600 adeti kamyonet, 12 bin 703 adeti traktör, 3 bin 500 adeti kamyon, bin 154 adeti minibüs, bin 76 adeti otobüs, 439 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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