Bilecik'te konut satışı yüzde 17,7 oranında arttı

TÜİK verilerine göre, Bilecik'te 2025 Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında artarak 604 adede ulaştı. İpotekli satışlar ise yüzde 82,0 artış gösterdi.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında, 2024 Aralık ayına göre yüzde 17,7 oranında artarak 604 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Aralık ayında konutların 347 adedi ilk defa (ilk el satış), 257 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 604 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,0 oranında artarak 91 adet, diğer satışlar ise yüzde 10,8 oranında artarak 513 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 91 konutun 45 adedi ilk satış, 46 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
