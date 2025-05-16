Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 104,3 Arttı

Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 104,3 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te konut satışı 2025 Nisan ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104,3 artarak 286 adede ulaştı. İlk el satışlarda 98, ikinci el satışlarda ise 188 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104,3 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Nisan ayında, 2024 Nisan ayına göre yüzde 104,3 oranında artarak 286 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Nisan ayında konutların 98 adedi ilk defa (ilk el satış), 188 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 286 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 oranında artarak 41 adet, diğer satışlar ise yüzde 116,8 oranında artarak 245 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 41 konutun 12 adedi ilk satış, 29 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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