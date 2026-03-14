Bilecik'te konuş satışı yüzde 52,31 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,31 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Şubat ayında, 2025 Şubat ayına göre yüzde 52,1 oranında artarak 297 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Şubat ayında konutların 113 adedi ilk defa (ilk el satış), 184 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 297 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,1 oranında artarak 81 adet, diğer satışlar ise yüzde 43,0 oranında artarak 216 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 81 konutun 34 adedi ilk satış, 47 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,92 artarak 124 bin 549 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı