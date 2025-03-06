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Bilecik'te Ekmek Fiyatları Düzenlendi

Bilecik'te Ekmek Fiyatları Düzenlendi
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Bilecik Valiliği, ekmek fiyatlarına yönelik yeni düzenlemeler yaptı. 240 gram ekmek 15 TL, 200 gram ekmek ise 12,50 TL'ye satılacak. Yumurtalı pide fiyatı da 30 TL'yi geçmeyecek.

Bilecik Valiliği tarafından ekmek fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Kentte daha önce sadece 15 TL'ye 240 gram ekmek satılırken, artık 12,50 TL'ye 200 gram ekmek de satılacak. Ayrıca yumurtalı pidenin de 30 TL'yi geçmeyecek şekilde talimatı yazıldı. Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm fırınlarda vatandaşlar, 240 gram ekmeği 15 TL'ye, 200 gram ekmeği 12,50 TL'ye, yumurtalı pideyi de 30 TL'ye alabilecek. Yeni fiyat düzenlemesine uyulmasını sağlamak için tüm fırınlarda düzenli denetimler gerçekleştirilecektir" denildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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