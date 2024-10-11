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Bilecik'te Ceviz Hasadı Yoğun İlgi Görüyor

Bilecik'te Ceviz Hasadı Yoğun İlgi Görüyor
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Büyükbelen köyünde ceviz üreticileri, bu yıl bol rekolte ve iyi fiyatlarla hasat ettikleri cevizlerini satmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Üreticiler, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizi 20-25 lira arasında toptan satıyor. Gölpazarı Ziraat Odası, artırılan üretimle birlikte hizmet kalitesini de artırmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Büyükbelen köyünde ceviz üreten çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri tartmak için uzun sıralar oluşturuyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ceviz üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 20-25 lira arasından toptan sattı. Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı. Bilecik il genelinde ceviz hasadı sona ererken, 58 bin 643 dekar alanda toplamda verim rekoltesi 15 bin ton olarak kayıtlara geçti. Bilecik genelinde 'Bilecik- Şebin-Yalova 1,2- Şen- Chandler- Pedro- Franguette-Fernor' cinsi ceviz üretimi yapıldı. Köye günde gelen 2 tıra cevizlerini satmak isteyen üreticiler kantar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Günde yaklaşık 80 ton ceviz çıkan köyde, üreticiler bu yılki hem fiyattan hem de rekolteden memnun.

"Bu yıl hem cevizimiz bol"

Yapılan ceviz hasadı sonrası bir değerlendirme yapan Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, "Gölpazarı'nda çiftçilerimize hizmet verebilmek için en iyi hizmeti tesisi kurduk şuanda tesisimiz 3 yıldır faaliyette. Şuan bu tesis Gölpazarı talebini karşılayamaz, neden bizim ceviz 27 bin dekar üzerinden ekili bir alan. Yıllık ortalama bu yıl bazında 12-25 bin ton arası ceviz işleniyor. Biz bunu kuru olarak satmak istiyoruz. Onun için bir kalkınma ajansı ile kurutma tesisi projesi oluşturarak, hizmeti aldık. Şuan da tesisimiz çalışmakta. Geçen sene 65 ton daha önceki yıllar 130 ton işleme yaptık. Bu sene inşallah cevizimiz bol, haşatımız bol, çiftçimiz hasadını yükledi ve satmaya hazır olmuş vaziyette. Şu günden sonra inşallah çiftçimize hizmet vermek için tesisimiz faaliyette" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Büyükbelen Gölpazarı bilecik

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