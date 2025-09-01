Bilecik'in Dış Ticaret Verileri Düşüş Gösterdi
TÜİK verilerine göre, 2025 Temmuz ayında Bilecik'in ihracatı yüzde 23,3 azalarak 9 milyon 8 bin dolar, ithalatı ise yüzde 32,5 azalarak 6 milyon 382 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 11,0, ithalat yüzde 5,4 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.
TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Temmuz ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 23,3 azalarak 9 milyon 8 bin dolar, ithalat yüzde 32,5 azalarak 2025 Temmuz ayında 6 milyon 382 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,0 arttı, ithalat yüzde 5,4 arttı. - BİLECİK
