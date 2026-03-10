Haberler

Pavo Group'ta üst düzey atama

Pavo Group, Bilal Yıldız'ı CEO olarak atadı. Yıldız, maliye ve finans alanındaki geniş deneyimi ile dikkat çekiyor. Kariyerine 2007'de Maliye Bakanlığı'nda başlayan Yıldız, birçok önemli görevde bulunmuş ve uluslararası düzeyde uzmanlık kazanmıştır.

Pavo Group'un Üst Yöneticilik (CEO) görevine Bilal Yıldız getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pavo Group, söz konusu atamayı, Yönetim Kurulu kararıyla ve kurumsal yapısını güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdi.

Kariyerine 2007'de Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Yıldız, kritik görevlerde uzun yıllar sorumluluk üstlendi.

Başbakanlık Teftiş Kurulu bünyesinde müfettişlikten başkan vekilliğine kadar yükselen Yıldız, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) Başdenetçi olarak görev yaptı.

Yıldız, HAVELSAN'da Finans ve Yatırımlardan Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı, Tarım Kredi Birlik'te Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev aldı.

KARDEMİR AŞ'de CFO ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Yıldız, gruba katılmadan önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Danışmanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, BOTAŞ International Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Turkish Petroleum OffShore Technology Center Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünden üniversite birincisi olarak mezun olan Yıldız, Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Ekonomi alanlarındaki çalışmalarının ardından, ABD'deki Columbia Üniversitesinde Uluslararası Finans ve Ekonomi Politikası alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

ABD'de bulunduğu dönemde Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) bünyesinde danışmanlık yaparak küresel finans dinamikleri konusundaki uzmanlığını pekiştiren Yıldız'ın, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikası ve SMMM ruhsatı bulunuyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
