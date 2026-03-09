Haberler

Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric, Güvenli Güç ve Veri Merkezleri Genel Müdür Yardımcılığına Bihter Gönenli'yi atadı. 18 yıllık tecrübesiyle bölgedeki stratejik büyümeye liderlik edecek.

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya bölgesinde Güvenli Güç ve Veri Merkezleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Bihter Gönenli getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Türkiye ve Orta Asya bölgesindeki stratejik liderlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket bünyesindeki 18 yıllık kariyeri boyunca, Türkiye ve Orta Doğu ve Afrika bölgesi bağlantılı farklı coğrafyalarda, "proje yönetimi", "servisler", "satış, "pazarlama ve operasyonel liderlik" gibi pek çok kilit rolde bulunan Gönenli, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya bölgesine Güvenli Güç ve Veri Merkezleri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2024'ten bu yana yürüttüğü Orta Asya Ülke Direktörlüğü (Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan) görevinde işbirlikleri inşa eden Gönenli, yeni görevinde bölgenin büyüyen güç sistemleri, veri merkezi ve yapay zeka altyapısı ekosistemindeki stratejik büyüme hedefine liderlik edecek.

Gönenli, şirketteki kariyeri öncesinde ve sırasında edindiği proje geliştirme ve yönetimi, servisler, satış, dijital enerji ve bölgesel yönetim tecrübesiyle "Güvenli Güç" iş biriminin bölgedeki varlığını güçlendirmeye odaklanacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
