Beylikdüzü Belediyesi, DİSK Genel-İş Sendikası ile ek protokol imzalayarak belediye şirket çalışanlarının günlük yevmiyelerine yüzde 25, yemek ücretlerine ise yüzde 60 oranında zam yaptı.

Beylikdüzü Belediyesi'nden yüzde 25 ek zam

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi tarafından kamu emekçilerinin haklarını korumak adına DİSK Genel-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı. Ek protokolle birlikte çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 25, yemek ücretlerine ise yüzde 60 oranında zam yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, kamu emekçilerinin haklarını korumak adına DİSK Genel-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı. Ek protokolle birlikte belediye şirket çalışanlarının günlük yevmiyelerine yüzde 25, yemek ücretlerine ise yüzde 60 oranında zam yapıldı. İmza töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Maalesef enflasyon karşısında alım gücünüzün çok zayıfladığının farkındayız. Bu kriz anlarında çalışanlarımız için elimizden geleni sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.