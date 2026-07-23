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Beyaz Saray: Küresel tarife kararı bugün açıklanacak

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer'in, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulanan yüzde 10'luk geçici küresel tarifenin süresinin dolmasının ardından atılacak adıma ilişkin bugün açıklama yapacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer'in, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulanan yüzde 10'luk geçici küresel tarifenin süresinin dolmasının ardından atılacak adıma ilişkin bugün açıklama yapacağını bildirdi.

Leavitt, düzenlediği brifingde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 122. Bölüm uyarınca uygulanan yüzde 10'luk küresel tarifenin süresinin dolmasının ardından uygulamanın uzatılması için Kongre'den talepte bulunup bulunmayacağı ve bundan sonraki adımın ne olacağı sorusu üzerine Leavitt, "ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer bu konuda çok yakında, bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak." yanıtını verdi.

Leavitt'in açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu ve 24 Şubat'ta yürürlüğe giren, en fazla 150 gün süreyle uygulanabilen yüzde 10 oranındaki küresel tarifenin süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tarifeyi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifelerin yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından duyurmuştu.

Yüzde 10 oranındaki küresel tarifenin uygulanmasına ilişkin 150 günlük süre 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Kaynak: AA
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