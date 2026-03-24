Beyaz lahanada ne çiftçi kazandı ne de tüketici ucuza yedi

Beyaz lahananın üretici fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 9 liraya gerilerken, market ve pazarlarda fiyatlar 100 liraya kadar yükseldi. Üreticiler, maliyetlerini karşılayamadıkları için tarlada mahsullerinin çürüdüğünü ve alıcı bulamadıklarını belirtiyor.

Beyaz lahanada üretici fiyatları geçen yıla göre 15 liradan yüzde 40 düşüşle 9 liraya gerilemesine rağmen market ve pazarlarda tanesinin 100 liraya kadar ulaşması dikkati çekiyor.

TÜİK'in şubat ayına ilişkin açıkladığı "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ne (Tarım-ÜFE) göre, üretici fiyatları yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 0,21, yılın iki ayında yüzde 8,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 arttı.

Beyaz lahana ise Tarım-ÜFE'ye göre geçen yılın şubat ayında 15 lira civarındayken bu yıl 8-9 lira aralığına geriledi. Bunlar resmi rakamlar ki bu fiyatlara göre bile üretici ürettiğinden kazanamadı. Birçok yerde çok daha düşük fiyatlar oluştu.

Sadece fidesini 5 liradan alıp üretim yapan çiftçiler, gübre, ilaç, tarla isleme, mazot gibi diğer giderleri de eklediklerinde bu sezon kar etmeyi beklerken evdeki hesap çarşıya uymadı.

Üreticilerin "Geçen yıl tüccar peşimizden ayrılmıyordu" dediği beyaz lahanada bu yıl adeta yüzüne bakan olmadı, alıcı gelmedi.

Yine TÜİK'in 2024 ile 2025 dönemindeki üretim tahminlerine göre beyaz lahanada çok fazla bir değişiklik olmodı ve 635 bin ton olarak gerçekleşti.

Hal böyle iken, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alıcısı çıkmadığı için dönümlerce beyaz lahana tarlada çürüdü. Birçok üretici maliyeti olan 8 liraya bile bırakmaya razıyken ne gelen oldu ne fiyat soran. Lahana geçen yıla göre üreticide yüzde 40 ucuzlamasına ve üretimi yeterli olmasına rağmen pazarda tanesinin 100 liraya ulaşması dikkati çekti. Ne üretici ektiğinden kazanabildi ne de çiftçide yeterli ürün olmasına rağmen alıcısı gelip almadığı, pazarda markette fiyatı düşmediği için tüketici ucuza yiyebildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
