Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz incirde bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçede üreticinin önemli gelir kaynağı olan beyaz incir rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

Verim ve fiyatının incir üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen tüccar İsmail Kaplan, "Bugün itibariyle incir hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu anda kilosunu 25 liraya alıyoruz. Üretici de tüccar da fiyattan memnun. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Kalitemiz belli zaten şu anda Mut incirinin rakibi yok" dedi.

Beyaz inciri Ankara ve Konya ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin çoğu iline gönderdiklerini belirten Kaplan, "Gönderdiğimiz yerde de kilosu 40 ila 45 liraya satılıyor. Sezon boyunca Mut genelinde tahmini 30 bin ton incir rekoltesi beklentimiz var. Şu anda fiyatlar çok iyi. Bir kova incir getiriyorlar 250 lira ediyor. Bir kova incir 10 kilo gelir" diye konuştu.

Üretici Osman Kavalcı ise, "Şuan tüccar incirin kilosunu 25 liraya alıyor iyi para kazanıyoruz. Allah razı olsun herkesten" dedi. - MERSİN