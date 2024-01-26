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Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki 10 firma hakkında soruşturma başlattı

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Rekabet Kurumu, rekabetin korunması hakkında kanunun ilgili maddesini ihlal eden ve beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 firmaya rekabetin korunması kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

"REKABET KANUNUNU İHLAL" ARAŞTIRMASI KARARA BAĞLANDI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

10 FİRMA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

  • Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ,
  • As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
  • Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ,
  • Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ,
  • CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ,
  • Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ,
  • Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ,
  • Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ,
  • Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ,
  • Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erpiliç Soruşturma Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Temel Temel:

Dostlar alışverişte görsün hiç bir şey çıkmaz.

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