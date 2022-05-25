Beştepe'de 3600 ek gösterge zirvesi! 4 meslek grubunun emekli ikramiyesi ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış gündemde - Haberler

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Beştepe'de 3600 ek gösterge zirvesi! 4 meslek grubunun emekli ikramiyesi ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış gündemde

Haberler.com - Ekonomi
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Beştepe'de dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği bu toplantılarda 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Zirvede ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıkların ele alındığı, polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olmak üzere 4 meslek grubu için emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörüldüğü ifade edildi.

Dün Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ay sonuna yetişeceğini söylemişti. Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i 10 Mayıs'ta olması planlanan ve öyle açıklanan nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

Beştepe'de 3600 ek gösterge zirvesi! 4 meslek grubunun emekli ikramiyesi ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış gündemde

İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı. Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek. Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi ve faaliyetlerini sonlandıracak.

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Haberler.com - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Nureddin Nebati, Vedat Bilgin, Beştepe, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (2)

Doğruya Doğru:

Bu meslek grupları neye göre belirleniyor.Onlar çalışıyor da diğer kamu personelleri çalışmıyor mu?Her yerde düzensizlik, adaletsizlik aldı başını gitti.

Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Din görevlisi eksik olmasın zaten. İmam olmak varmış arkadaş hem ibadet yap hem para kazan hem de devletin aklına ilk gelenlerden sen ol! Oh valla

Cevap Yaz 13 27 Yayından Kaldır
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