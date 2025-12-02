Besni'de 84 Yetiştiriciye Otomatik Yemlik Dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 84 küçükbaş hayvan yetiştiricisine otomatik yemlik dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hayvansal üretimi artırmaya yönelik yürütülen proje kapsamında, yüzde 70 hibeli küçükbaş otomatik yemliklerin dağıtımı Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde toplam 84 yetiştiriciye otomatik yemlikleri teslim edildi. Dağıtım törenine katılan Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, üreticilerle bir araya gelerek projeden faydalanan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN