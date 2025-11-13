Haberler

Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar
Güncelleme:
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında değişkenliğe yol açmaya devam ederken, benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzinin litre fiyatına cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor. Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53.75 TL

Motorin: 57.61 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.59 TL

Motorin: 57.48 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 54.60 TL

Motorin: 58.64 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 54.94 TL

Motorin: 58.98 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
