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Motorinin Ardından Benzine de Zam Göründü, Bu Gece Yarısı 1,55 TL Zam Bekleniyor

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Motorinin ardından benzine de zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,55 TL zam yapılması bekleniyor. Küresel piyasalardaki yükseliş nedeniyle motorine de birkaç gün içinde yeni bir zam gelebileceği belirtiliyor.

(ANKARA) - HABER: Olcay AYDİLEK

Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzine, bu gece yarısı 1,55 TL kuruş zam bekleniyor. Motorin de zam sınırına geldi. Küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda motorine de birkaç gün içinde yeni bir zam gelebileceği ifade ediliyor.

ABD ile iran arasında savaşın yeniden başlaması, Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarını yükseltti. Buna bağlı olarak motorine geçen hafta 3 kez zam, bir kez de indirim yapıldı.

Sırada benzin var. Benzine, bu gece yarısı 1,55 TL kuruş zam bekleniyor. Bu tutar, pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Sektör kaynakları, küresel piyasalardaki gelişmelere işaret ederek, motorinin de zam sınırına geldiğini söyledi. Kaynaklar, "Küresel piyasalarda  fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda motorine de birkaç gün içinde yeni bir zam gelebilir" dedi.

Kaynak: ANKA
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