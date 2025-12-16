Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Milyonlarca araç sahibini mutlu edecek haberler art arda geldi. Bugün itibarıyla benzine 2 lira 2 kuruş indirim gelirken, pompaya yansıyan fiyat düşüşü sonrası bir güzel haber daha geldi.

Benzine bu gece itibarıyla 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 51 lira 72 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.