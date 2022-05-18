Benzine bu gece 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha bekleniyor! Litre fiyatı 24 liraya dayanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Benzine bu gece 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha bekleniyor! Litre fiyatı 24 liraya dayanacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dün litre başına 1,70 lira zam gelen benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruşluk bir zam daha bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruşa yükselecek. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bu geceki fiyat artışı ise 18. zam olacak.

Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün 1 lira 70 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 87 kuruşa yükselecek. Ankara'da 23 lira 96 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 98 kuruş olacak.

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapıldı. Bu geceki fiyat artışı ise 18. zam olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Akaryakıt, Ekonomi, Finans, Benzin, Zam, Finans, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title